Рубль, скорее всего, завершит неделю на уровне ниже 64 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, завершит текущую неделю на уровне ниже 64 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг существенно укрепился, и курс USD/RUB по итогам дня снизился на 5,80% до 63,30 руб./$1, обновив минимум с февраля 2020г. Курс EUR/RUB тем временем в четверг обновил минимум за 5 лет. В пятницу укрепление рубля продолжается - с утра курс USD/RUB снижается на 0,37% и находится около 63,05 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пониженный спрос на валюту продолжит сегодня поддерживать рубль, и курс USD/RUB, вероятно, закончит неделю ниже 64 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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