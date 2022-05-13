Возможно локальное укрепление рубля до 60 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Возможно локальное укрепление курса рубля к доллару до уровня 60 руб./$1 на торгах в пятницу, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Мы полагаем, что курс доллара в начале дня как инерционно, так и при поддержке благоприятного внешнего фона может "выскочить" к нижней границе диапазона 60-65 руб./$1, однако скорее локально. Тем не менее к концу торгов, по нашим оценкам, пара доллар/рубль может вернуться к верхней границе коридора ввиду фактора пятницы (закрытие коротких позиций трейдерами и ослабление продаж со стороны экспортеров перед выходными)", - пишет эксперт.

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