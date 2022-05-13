"Финам" рекомендует покупать акции Vertex с целью $333,1

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с целевой ценой $333,1 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 38%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Выручка Vertex Pharmaceuticals по итогам 1К22 увеличилась на 22,1% г/г до $2,1 млрд и превзошла ожидания на $30 млн. Чистая прибыль компании достигла $762 млн, при этом в расчете на акцию скорректированная прибыль составила $3,52, на 2 цента не дотянув до прогнозов, отмечает аналитик Саидова Зарина.

"Vertex Pharmaceuticals подтвердила свои прогнозы по выручке на 2022г в диапазоне $8,4-8,6 млрд. Акции Vertex, находящиеся в числе наших рекомендаций на покупку, за последние 6 месяцев принесли доходность значительно выше рыночной - 28,6% (в сравнении с просадкой индекса S&P 500 на 16,1%). Несмотря на солидную доходность за последние месяцы, мы по-прежнему считаем акции Vertex Pharmaceuticals фундаментально недооцененными и после рассмотрения квартального отчета подтверждаем наши ожидания по бумаге", - пишет эксперт "Финама".

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