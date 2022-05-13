ОФЗ сохраняют потенциал роста цен в среднесрочной перспективе - ПСБ

Рублевые гособлигации сохраняют потенциал роста цен в среднесрочной перспективе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Покупки ОФЗ, по нашим ожиданиям, могут активизироваться в июне-июле текущего года после завершения дорогих депозитов, открытых в марте-апреле по ставкам 17-20% годовых. Новые ставки депозитов на уровне 12-13% будут стимулировать спрос на гособлигации, которые сохраняют потенциал роста цен в среднесрочной перспективе по мере того, как ключевая ставка ЦБ РФ будет уходить ниже 10% годовых, - пишет эксперт в комментарии ПСБ. - В пятницу ожидаем, что ОФЗ срочностью более года будут торговаться в узком диапазоне 10,2-10,5% годовых".

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