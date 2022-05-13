Котировки нефти могут протестировать отметку $110/барр. в пятницу - ПСБ

Котировки нефти могут протестировать отметку $110 за баррель Brent в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рынок нефти в четверг находился под давлением, ослабевшим к концу дня. В итоге активный фьючерс на Brent смог отыграть внутридневные потери и остаться у отметки $107/барр. Поддержку оказывали ожидания введения антироссийских санкций ЕС и заявления Fitch о том, что отказ ЕС от российской нефти поддержит цены на высоком уровне, ослабившие влияние коррекционных настроений на мировых рынках и крепкого доллара", - отмечает эксперт.

Также Локтюхов обращает внимание на вышедший ежемесячный отчет ОПЕК. Организация понизила свой прогноз по росту спроса на нефть в 2022г на 300 тыс. барр./сутки, до 3,4 млн барр./сутки (в итоге спрос в 2022г, по мнению ОПЕК, достигнет 100,3 млн барр./сутки). Ожидания по росту предложения в этом году также были понижены на 0,3 млн барр./сутки, в основном из-за России. Но вместе с тем, страны ОПЕК нарастили добычу в апреле всего на 0,153 млн барр./сутки, что по-прежнему сильно отстает от плана, поддерживая опасения по поставкам.

"Утром в пятницу Brent инерционно дорожает, пытаясь, ввиду оживления "быков" на мировых рынках, приблизиться к верхней границе диапазона $100-110/барр. Мы допускаем тест отметки $110/барр., хотя пока, до появления ясности по санкциям ЕС, не видим сильных факторов для развития роста", - прогнозирует аналитик банка.

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