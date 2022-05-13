Возможно укрепление рубля до 60 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 60 руб./$1 на торгах в пятницу, сообщается в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Курс доллара в четверг снизился на 5,4% - до 63,3 руб./$1. Это связано со значительными продажами валюты экспортерами. В пятницу рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может приблизиться к 60 руб./$1. В этих условиях Банк России, по нашему мнению, может смягчить требование по обязательной продаже валютной выручки", - отмечают эксперты.

Цена нефти марки Brent, скорее всего, будет консолидироваться около уровня $109 за баррель на торгах в пятницу, полагают в инвестбанке.

Доходности большинства выпусков ОФЗ в четверг повысились на 3-8 б.п. По мнению аналитиков Sber CIB, такая тенденция вряд ли сохранится, учитывая последние оптимистичные данные по инфляции, а также укрепление рубля. В ближайшие дни рынок ОФЗ перейдёт к росту, уверены они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.