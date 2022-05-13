Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика России, США и еврозоны:

- Индекс потребительских цен в России за апрель;

- Индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета за май;

- Индексы цен на экспорт и импорт в США за апрель;

- Промышленное производство в еврозоне за март.

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