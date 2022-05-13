Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 2250-2300п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 2250-2300 пунктов, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Несмотря на улучшение внешнего фона, мы не ожидаем, что это существенно отразится на российском фондовом рынке ввиду отсутствия идей для покупок. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи сохранит понижательный канал и будет торговаться в пятницу в диапазоне 2250-2300 пунктов", - пишет эксперт в комментарии банка.

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