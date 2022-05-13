Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 13 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также продолжающемуся укреплению рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США, начавшие сессию на негативной ноте, завершили торги в четверг без единой динамики. В то время как Dow Jones и S&P 500 сократили темпы падения к закрытию, Nasdaq закончил торги в небольшом плюсе. Участники рынка беспокоятся, что план Федрезерва по борьбе с рекордным за 40 лет ростом потребительских цен может спровоцировать рецессию американской экономики. Согласно докладу министерства труда страны, темпы повышения годовой инфляции в США в апреле немного замедлились, но все же оказались больше, чем ожидали эксперты.

Цены производителей в США в апреле выросли на 11% в годовом выражении после подъема на максимум за 12 лет - на 11,5% в марте, показали опубликованные в четверг данные министерства труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали производственную инфляцию в прошлом месяце на уровне 10,7%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 1 тыс. - до 203 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 195 тыс. с ранее объявленного уровня в 200 тыс.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю уверенным ростом. Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу подтвердил, что ЦБ продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается после последствий пандемии. По его словам, экономическая ситуация в Японии "полностью отличается" от США и Европы, где экономика уже восстановилась до доковидных уровней, а инфляция растет гораздо более высокими темпами, чем в Японии. Также он заявил, что в краткосрочной перспективе чрезмерные колебания иены нежелательны, в то время как более слабый курс нацвалюты может увеличить прибыль экспортеров, которую они получают из-за рубежа.

Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 2,64% после снижения днем ранее до минимума почти за два месяца. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,1%. Инвесторы оценивают вероятность того, что на следующей неделе Народный банк Китая проведет снижение ставок для поддержания экономического роста в стране. Большинство аналитиков полагают, что НБК снизит базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 5 базисных пунктов - до 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам может быть уменьшена до 4,55% с нынешних 4,6% годовых, приводит мнение экспертов издание Securities Daily. Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 мск поднялся на 1,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,75% после падения до минимума за три месяца в четверг.

Цены на нефть продолжают расти на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, сообщило агентство Bloomberg. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА в опубликованном накануне отчете.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в пятницу составила $108,77 за баррель, что на 1,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,1%, до $107,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $107,22 за баррель, что на 1,03% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась 0,4%, до $106,13 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,252 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,491 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 мая вырос на 0,14% по отношению к среде и составил 103,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 745,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+1,34%), "Металлоинвест БО-04" (+1,28%) и "Магнит БО-002P-01" (+1,05%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-1,8%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,65%) и "Сбербанк-002Р-01" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" установило ставку 26-го купона облигаций серии А14 на уровне 16,5% годовых. Величина ставки купона определяется как сумма ключевой ставки Банка России на соответствующую дату и премии в размере 2,5% годовых. Компания разместила облигации серии А14 объемом 7 млрд рублей в августе 2009 года. Ставка текущего купона - 10% годовых. Купоны полугодовые, дата погашения займа - 15 мая 2023 года.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 5-го купона бондов серии БО-02 на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. Компания разместила 5-летний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей в январе 2022 года. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59 купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

Компания "Солид-Лизинг" 3 июня выкупит по оферте до 110 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Период предъявления облигаций к оферте - с 24 мая по 30 мая. "Солид-Лизинг" 29 января 2020 года завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-001-06 объемом 220 млн рублей, начатое 24 декабря 2019 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 13% годовых. Заем был размещен по открытой подписке. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в июне 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии БО-001 объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) полностью погасило выпуск облигаций серии БО-10 объемом 10 млрд рублей. Компания разместила 10-летний выпуск в мае 2017 года по ставке полугодового купона 8,55% годовых до оферты с исполнением 16 мая 2022 года.

Компания "Боржоми Финанс" в ответ на запрос ПВО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" сообщила, что на выплаты владельцам облигаций сложившаяся на сегодняшний день обстановка не окажет влияния, средства под выплату 3-го купона в августе 2022 года уже зарезервированы, сообщил ПВО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез". "Боржоми Финанс" 26 февраля 2021 года завершила размещение дебютного 5-летнего выпуска облигаций с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 7,74% годовых. Ставка текущего, третьего, купона - также 7,6% годовых.