Индекс Мосбиржи может начать торги в пятницу с роста - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может начать торговую сессию в пятницу с повышения в пределах 0,5-1,5%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с повышением в пределах 0,5-1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2310-2330 пунктов. Позднее он вполне способен продолжить коррекционное повышение в район 2330-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2280, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2380 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается, во второй половине дня он может сменить направление движения лишь под влиянием важных внешнеполитических новостей, отмечает Манжос в комментарии.

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