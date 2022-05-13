Цена нефти, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне $100-115/барр. - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в широком диапазоне $100-115 за баррель в краткосрочной перспективе, полагают аналитики BCS Express.

"Нефтяные бенчмарки торговались в четверг в нейтральном ключе, находясь под влиянием разнонаправленных факторов. Фьючерсы на Brent в четверг незначительно снизились, в то время как американский бенчмарк WTI подрос. В результате спред между сортами сократился до $1,3, хотя еще на прошлой неделе был ближе к $3 за баррель. Вероятно, повлияли сдержанные прогнозы по американской добыче, - отмечают эксперты в комментарии инвестиционной компании. - На графике нефти марки Brent котировки второй месяц подряд торгуются в широком диапазоне $100-115 за баррель. В настоящий момент цена постепенно движется в направлении верхней границы, но распродажи в начале недели были столь стремительны, что дают повод сомневаться в устойчивости такого движения. Краткосрочно выхода из сложившегося коридора не ожидается".

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