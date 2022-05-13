Риски снижения индекса Мосбиржи к 2170-2240п высоки - BCS Express

Риски снижения индекса Мосбиржи к уровням 2170-2240 пунктов весьма высокие, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Российский рынок не сумел устоять и продолжить боковую консолидацию, индекс Мосбиржи опустился к 2300 пунктам, обороты торгов относительно последних дней увеличились, констатирует аналитик инвестиционной компании. "В четверг в большинстве наиболее ликвидных российских акций наблюдались поступательные распродажи. Наиболее сильное давление было в IT-секторе. При этом ключевые западные площадки, которые ранее активно падали, а наш рынок это снижение игнорировал, на этот раз выглядели устойчивей. Корреляции с ними сейчас нет, наш рынок двигается на своих внутренних факторах", - указывает Карпунин.

Сильный рубль является одним из важных драйверов падения российского рынка акций, а точнее, отмечает эксперт, бумаг компаний, ориентированных на экспорт - их доля в индексе Мосбиржи 60%+, и они едва ли при текущем курсе начнут быстро расти в ближайшие сессии.

"Локальный коридор консолидации по индексу Мосбиржи был пройден в четверг вниз, однако если взглянуть на сложившуюся картину шире, то техническая картина пока не выглядит драматичной. Область ближайшей поддержки смещается в зону 2170-2240 пунктов. Риски спуска к обозначенным ориентирам весьма высокие. В том числе это может быть обеспечено откатом тяжеловесных "фишек" газового сектора, частично нефтяников. В начале сессии допустим локальный отскок, но давление продавцов в течение дня может возобновиться", - пишет Карпунин в комментарии.

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