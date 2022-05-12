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12 мая 2022 года 19:41

Рубль заметно укрепился к доллару, обновив максимум с февраля 2020г, евро упал в четверг до минимумов с лета 2017г

Москва. 12 мая. Доллар США и евро заметно упали на торгах "Московской биржи" в четверг; рубль укрепился в обеих валютных парах, обновив максимум с февраля 2020 года в паре с долларом и максимум с лета 2017 года в паре с евро. При этом нацвалюта проигнорировала общемировое снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, что привело к росту доллара к основным мировым валютам на рынке Forex.

Курс доллара США составил 63,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,9 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 65,2575 руб./EUR1, подешевев на 5,24 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,5 рубля - до 64,18 рубля. При этом более заметное падение европейской валюты к рублю по сравнению с американской валютой связано с негативной динамикой евро против доллара на мировом рынке, где он потерял за день 1,4%, опустившись до $1,037 за евро.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро на торгах 12 мая был обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на нефть и газ. Существующий валютный навес за счет дисбаланса по счету текущих операций платежного баланса "переборол" даже в целом негативную конъюнктуру мировых рынков капитала.

Основным фактором формирования курса валюты в экономике с ограничениями на движение капитала, к которым отныне относится Россия, становится торговый баланс, влияние финансового счета существенно снижается, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. "Это, в частности, означает, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту", - констатирует ЦБ.

Курс рубля, отмечает ЦБ, остается плавающим, однако изменился набор факторов, которыми определяется его динамика. "В открытой экономике (экономике, в которой отсутствуют ограничения на движение капитала) курс национальной валюты определяется двумя счетами платежного баланса - счетом текущих операций и финансовым счетом. Активное участие национальных и зарубежных финансовых институтов на валютном рынке позволяет сглаживать сезонные колебания курса. Наличие дополнительных механизмов - таких как бюджетное правило - сглаживает колебания курса, связанные с ценами ресурсов на мировом рынке (например, нефть, медь и другие)", - говорится в докладе.

Денежно-кредитная политика и сейчас, после введения капитальных ограничений, продолжает влиять на курс рубля, но с большим лагом и более опосредованно - через динамику спроса на импортные товары, тогда как спрос на финансовые инструменты становится менее значимым, пишет ЦБ. При этом Банк России отмечает, что приостановка действия бюджетного правила и ограничения на движение капитала "снижают возможности финансовых рынков по сглаживанию колебаний курса", поэтому динамика курса рубля может быть "более волатильной, чем в предыдущие периоды".

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту к вечеру четверга на фоне беспокойства рынка по поводу предложения. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 0,12% - до $107,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,47% - до $106,21 за баррель.

Инвесторы беспокоятся по поводу прогнозируемого сокращения предложения российской нефти. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что снижение предложения нефти из России на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки после. В апреле падение предложения нефти РФ составило 1 млн баррелей в сутки. В то же время данные организации свидетельствую о сокращении глобальных запасов энергоресурса. Общие коммерческие запасы нефти в мире в марте уменьшились на 45 млн баррелей.

"На текущей "короткой" неделе рубль возобновил укрепление, и в четверг курс доллара опустился ниже 64 руб./$1, обновив минимум с февраля 2020 года. Более того, курс евро к рублю сегодня обновил минимум за пять лет на фоне относительно более сильного притока валютной выручки и глобально слабеющего евро. Пониженный спрос на валюту в связи с импортными ограничениями на фоне существенного притока валютной выручки от экспорта продолжает поддерживать укрепление рубля. При этом в текущих условиях заметный рост индекса доллара (сегодня он обновил максимум с 2002 года) не оказывает заметного влияния на динамику американской валюты к рублю. На текущей неделе Банк России пока не анонсировал дальнейшее смягчение валютного контроля, и в отсутствии таких действий курс доллара может закончить неделю ниже отметки 65 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

В свою очередь старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев отмечает, что российский рубль в четверг продолжил стремительное укрепление. Происходящее в валютной секции сейчас привлекает очень много внимания. Причины для роста курса рубля все те же: профицит торгового баланса, в котором присутствует низкий импорт и более заметный экспорт. Спрос на валюту со стороны импортеров минимальный, в то время как предложение валюты со стороны экспортеров значительное. Возможностей для изменения конъюнктуры пока не заметно. На сегодняшнем совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин, комментируя санкционную политику Запада, отметил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди мировых валют.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, рубль возобновил укрепление на внутреннем валютном рынке с самого открытия торгов. При этом на мировом рынке пара "евро/доллар" закрепилась ниже отметки $1,05 за евро и опускалась в ходе торгов до $1,037 за евро. "В ближайшее время рубль попытается закрепиться в диапазоне 60-65 руб./$1. Помешать ему в этом смогут лишь смягчения в части контроля за движением капитала, которые в ближайшее время может объявить Банк России", - полагает Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 МСК, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 13 мая на 3,05 рубля, до 65,7916 руб./$1. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30 МСК, был снижен Банком России на 3,85 рубля, до 68,7835 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг снизился на 2,87 рубля по отношению к среде и составил 65,7419 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 3,25 рубля и составил 65,163 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 608,015 млн, из которых $1 млрд 217,224 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 390,791 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал к предыдущему торговому дню на 3,75 рубля, до 68,457 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 3,64 рубля, до 68,0623 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR727,915 млн, из которых EUR325,926 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR401,989 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в четверг незначительные изменения относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась по отношению к среде всего на 3 базисных пункта и 12 мая составила 14,3% годовых, а по кредитам на семидневный срок выросла на 3 базисных пункта, до 14,38% годовых. В свою очередь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась за день на 7 базисных пунктов - до 14,62% годовых, на срок 6 месяцев снизилась на 4 базисных пункта - до 14,69% годовых, а на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего торгового дня - 14,61% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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