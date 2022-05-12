Цены евробондов РФ снизились в четверг на фоне бегства глобальных инвесторов из рисковых активов

Москва. 12 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились в четверг на фоне общемирового бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно подросли в цене благодаря спросу участников рынка на "защитные" финансовые инструменты, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 106 базисных пунктов, до 27,45% от номинала (их доходность выросла на 75 базисных пунктов - до 22,06% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 39 базисных пунктов, до 28,75% от номинала (их доходность подросла на 25 базисных пунктов - до 20,61% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 80 базисных пунктов - до 24,3% от номинала (его доходность увеличилась на 67 базисных пунктов, до 21,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 43 базисных пункта, до 25,74% от номинала (их доходность выросла на 71 базисный пункт - до 48,07% годовых), с погашением в 2027 году - на 74 базисных пункта, до 27,05% от номинала (их доходность выросла на 83 базисных пункта - до 37,06% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 6 базисных пунктов, подешевев до 36,32% от номинала (его доходность выросла на 87 базисных пунктов - до 102,35% годовых).

И лишь российские еврооблигации с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 5 базисных пунктов, подорожав до 35,67% от номинала (их доходность выросла на 45 базисных пунктов - до 92,68% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 мая была подвержена заметному влиянию настроений на глобальных рынках капитала, которые в свою очередь падали на фоне беспокойства инвесторов из-за инфляции. Участники рынка беспокоятся, что план Федрезерва по борьбе с рекордным за 40 лет ростом потребительских цен может спровоцировать рецессию американской экономики. Согласно докладу министерства труда страны, темпы повышения годовой инфляции в США в апреле немного замедлились, но все же оказались больше, чем ожидали эксперты. На этом фоне обвалились практически все фондовые и товарные площадки, а также долговые бумаги развивающихся стран. Вместе с тем доллар США укрепился ко всем мировым валютам, в частности евро снизился к доллару на рынке Forex на 1,1%, до $1,04 за евро.

Цены производителей в США в апреле выросли на 11% в годовом выражении после подъема на максимум за 12 лет - 11,5% в марте, показали опубликованные в четверг данные министерства труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали производственную инфляцию в прошлом месяце на уровне 10,7%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 1 тыс. - до 203 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 195 тыс. с ранее объявленного уровня в 200 тыс.

Согласно опубликованным в среду данным министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали инфляцию на уровне 8,1%. При этом инфляция немного замедлилась по сравнению с 41-летним максимумом в 8,5%, зафиксированным в марте. Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем в апреле составил 0,3% против 1,2% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение на 0,2%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 6,2% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. В марте повышение составило соответственно 6,5% и 0,3%.

Несмотря на некоторое замедление в апреле, инфляция вряд ли замедлится до доковидных уровней в ближайшее время и, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% до тех пор, пока проблемы в цепочках поставок сохраняются, отмечает Trading Economics.