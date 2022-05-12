BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Microsoft, Amazon и Snowflake

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций Microsoft, Amazon и Snowflake после масштабного падения, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Индекс Nasdaq испытал 30%-ое падение по сравнению с предыдущим максимумом и начал формировать откат, что делает сектор технологий интересным для покупки. Например, Microsoft Corp. потерял около 26% относительно максимумов, набранных в конце прошлого года и около 18% относительно значений котировок на начало апреля. Падением акции обязаны не бизнес-показателям компании, а общему давлению на технологический сектор, чувствительному к изменению ставок в экономике - ужесточению политики ФРС. Microsoft опубликовал сильные результаты, оказавшиеся в двадцатый раз подряд выше консенсуса как по выручке, так и по прибыли", - пишет эксперт Евгений Калянов.

Эксперт подчеркивает, что компания подтвердила прогноз в виде двузначных темпов роста основных показателей и продолжает наращивать выплату дивидендов, а также программу обратного выкупа акций. Кроме того, ее оценка по мультипликаторам EV/Sales в 10,3 и P/E в 27,7 привлекательна для инвесторов.

Гигант электронной коммерции Amazon.com Inc., в свою очередь, от апрельских максимумов отступил на 39%, а от уровней ноября 2021г падение составило порядка 45%. На взгляд аналитика, кроме политики ФРС, на акции Amazon оказывают давление проблемы в бизнесе компании. По мнению отраслевых аналитиков, замедление темпов роста скоро начнет выравниваться и в III, IV кварталах они ожидают рост выручки уже на уровне 16%. Драйвером роста является платформа облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), продемонстрировавшая рост доходов на 37% в последнем квартале.

Акции Amazon кроме роста облачного бизнеса поддерживает приближающееся их дробление 20 к 1, а также текущая реализация программы обратного выкупа - на $2,67 млрд из запланированных $10 млрд уже погашено. Перепроданность акций очевидна инвесторам, и в четверг Amazon уже набирает около 4,5%, указывает Калянов.

Молодая технологическая компания Snowflake Inc. потеряла около 47% относительно максимумов в апреле, а с ноябрьского пика порядка 68%. Эксперт подчеркивает, что по факту отчетности, опубликованной в начале марта, компании удалось в пятый раз подряд оказаться лучше ожиданий аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Отраслевые аналитики на следующие кварталы продолжают закладывать оценку высоких темпов роста по основным финансовым показателям.

"Компания оценивает свои рыночные возможности в $90 млрд, что задает значительный потенциал роста при текущем годовом объеме выручки в $1,2 млрд. В 2022 финансовом году общее количество клиентов подскочило на 44% до 5944 и бизнес продолжает развиваться. Недавно компания запустила Retail Data Cloud, набор отраслевых инструментов, которые помогают ритейлерам, таким как PepsiCo и Lowe''s, оптимизировать операции и персонализировать клиентский опыт. Интерес к подешевевшим бумагам налицо - в четверг акции Snowflake растут уже на 10%", - отмечает эксперт BCS Express.

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