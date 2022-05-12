"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Consolidated Edison с целевой ценой $91 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,5% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Нью-Йоркская сетевая компания Consolidated Edison представила результаты за I квартал 2022г 5 мая. Выручка компании составила $4,1 млрд (+10,4% г/г) при ожидаемых $3,7 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию - $1,47 (+2,1% г/г) при консенсусе $1,48. Основное увеличение выручки пришлось на сбытовой и распределительный бизнес Con Edison за счет увеличения цен на э/э и тарифной базы компании. Как и многие предприятия коммунального сектора в этом отчетном сезоне, Con Edison зафиксировала значительный рост цен на покупную э/э (+11,4% г/г), а также топливо (+54,8% г/г). На таком фоне операционная рентабельность снизилась с 23,4% в январе-марте 2021г до 19,7%. Прогноз по годовой скорректированной прибыли на акцию на 2022г остался неизменным в диапазоне $ 4,40 - 4,60 (+2,5% г/г)", - пишет аналитик Александр Ковалев.

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