Вероятно сохранение распродаж на рынке акций РФ в пятницу - ПСБ

Вероятно сохранение распродаж на российском рынке акций на торгах в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"В четверг на отечественном рынке акций преобладали "медвежьи" настроения, а торги проходили на пониженных объемах без ярких экономических новостей. При этом заметим, что глобальные фондовые рынки продолжают пребывать под давлением ввиду заметного risk-off из-за опасений продолжения роста мировой инфляции, а также эскалации геополитического кризиса в Европе. Мы полагаем, что в пятницу распродажи сохранятся ввиду заметной безыдейности, а также высокого уровня санкционного риска, индекс Мосбиржи может завершить неделю у отметки 2250 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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