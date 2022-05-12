Нефтяной рынок остается под воздействием противоположных факторов - BCS Express

Нефтяной рынок пока остается под воздействием противоположных факторов, что обуславливает разнонаправленность динамики котировок марки Brent, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. С одной стороны, указывает аналитик, это высокие риски перебоев в поставках из России, вызванные геополитикой, а с другой - угроза снижения сырьевого спроса из-за ухудшения экономической ситуации.

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