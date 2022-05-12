Инвесторам стоит обратить внимание на акции Netflix и PayPal - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Netflix Inc. и PayPal Holdings в расчете на существенный отскок котировок бумаг эмитентов, считают аналитики BCS Express.

"Американский рынок продолжает падать, и многие бумаги уже сильно подешевели, причем гораздо сильнее, чем просели индексы. Худший результат из состава индекса Nasdaq 100, который упал с начала текущего года на 27%, показали Netflix (минус 72%), Lucid Group Inc. (минус 64%), Okta Inc. (минус 62%), Align Technology (минус 61%) и PayPal (минус 60%). Ни одна из указанных компаний не платит дивиденды, но некоторые проводят обратный выкуп своих акций, - пишут эксперты инвестиционной компании. - После столь сильного снижения отскок может быть достаточно существенным и составлять десятки процентов в котировках акций всех рассматриваемых компаний, тем более что повод для снижения во многом был для них общий в части ужесточения финансовых условий. Тем не менее в данном списке предпочтительней выглядят Netflix и PayPal, мультипликаторы которых заметно снизились, притом что компании сохраняют весомую долю на рынке, не находятся на самом раннем этапе своего развития, и не являются убыточными. Они также проводят обратный выкуп своих акций".

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