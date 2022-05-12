MercadoLibre - одна из наиболее интересных историй сектора e-commerce в настоящее время - "Открытие Инвестиции"

Акции MercadoLibre являются одной из наиболее интересных историй в секторе e-commerce в настоящее время, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко.

"Несмотря на высокий базис пандемического периода и сложную макросреду, MercadoLibre продолжает демонстрировать выдающуюся динамику операционных метрик бизнеса и финансового результата. И хотя эмитент не застрахован от макроэкономических вызовов, менеджмент пока что демонстрирует не только преодоление макропроблем, но и сохраняет стабильный рост при растущей эффективности, - пишет эксперт в комментарии. - Так как акции компании находятся под давлением за счет "репрайсинга" мультипликаторов на фоне роста процентных ставок и общей коррекции на рынке, текущая оценка 5,2x EV/ TTM Sales и 3,9x EV/ FWD Sales уже находится практически на 10-летнем минимуме, что существенно недооценивает темпы роста и перспективы бизнеса компании. На наш взгляд, MercadoLibre является одной из наиболее интересных историй в секторе e-commerce на текущий момент".

MercadoLibre - аргентинский оператор площадок онлайн-торговли.

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