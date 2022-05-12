Вероятно восстановление цены акций Walt Disney в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятно восстановления котировок акций Walt Disney Co. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Финансовый отчет Walt Disney за 2К22 (закончился 2 апреля 2022) в целом соответствует нашим ожиданиям, и мы не меняем прогнозы на 2022 финансовый год. Считаем, что инвесторы слишком негативно оценили результаты компании, и, соответственно, ожидаем восстановления котировок акций эмитента в краткосрочной перспективе", - отмечают эксперты в комментарии.

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