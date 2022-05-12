"Финам" повысил рекомендацию для акций Regeneron Pharmaceuticals до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость в $786,4 за штуку на конец декабря 2022 года, что предполагает потенциал роста 28,3% от текущего уровня, для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals в 2021 году стала одним из бенефициаров пандемии коронавируса - ее антиковидный "коктейль" REGEN-COV принес многомиллиардную выручку. Акции компании обогатили инвесторов на 22,3% за последние 12 месяцев и опередили рынок (индекс S&P 500 за тот же период просел на 5,2%). Мы полагаем, что, несмотря на приостановку продаж REGEN-COV, компания остается привлекательной для вложений в текущем году и имеет достаточно блокбастеров в своем арсенале, чтобы показывать динамику лучше рыночной до конца года", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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