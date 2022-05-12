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12 мая 2022 года 16:23
"Финам" повысил рекомендацию для акций Regeneron Pharmaceuticals до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для акций Regeneron Pharmaceuticals до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость в $786,4 за штуку на конец декабря 2022 года, что предполагает потенциал роста 28,3% от текущего уровня, для этих бумаг была сохранена экспертами. "Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals в 2021 году стала одним из бенефициаров пандемии коронавируса - ее антиковидный "коктейль" REGEN-COV принес многомиллиардную выручку. Акции компании обогатили инвесторов на 22,3% за последние 12 месяцев и опередили рынок (индекс S&P 500 за тот же период просел на 5,2%). Мы полагаем, что, несмотря на приостановку продаж REGEN-COV, компания остается привлекательной для вложений в текущем году и имеет достаточно блокбастеров в своем арсенале, чтобы показывать динамику лучше рыночной до конца года", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-REGENERON/PHARMACEUTICALS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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