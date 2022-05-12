.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль заметно укрепляется к доллару и евро в четверг днем, обновляя максимумы с января-февраля 2020г
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте составил 3%
В марте рост промпроизводства в РФ замедлился до 3% после 6,3% в феврале сообщил Росстат. В январе-марте показатель повысился на 5,9%. В среднем аналитики ожидали снижение на 0,8%
 
Экономика РФ демонстрирует устойчивость, но главные сложности сохраняются - Решетников
Экономика РФ демонстрирует устойчивость, резкого падения производства и роста безработицы не произошло, но главные сложности сохраняются - это разрывы в логистических цепочках, падение импорта, потребность в оборотных средствах у компаний, заявил...
 
Перенос произошедшего в этом году ослабления рубля в цены во многом завершен - ЦБ
Перенос произошедшего в конце февраля - первой половине марта ослабления курса рубля в цены во многом завершен, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике (ДКП). ЦБ напомнил, что в марте годовая инфляция ускорилась до 16,7%,...
 
Минюст выступает за сужение круга пользователей "мораторной" приостановки взысканий
Минюст РФ полагает, что не все подпавшие под действие объявленного с 1 апреля 2022 года полугодового моратория на банкротства вправе рассчитывать на приостановку исполнительных производств по возникшим до его введения долгам. Эта опция доступна лишь...
 
12 мая 2022 года 16:15

Рубль заметно укрепляется к доллару и евро в четверг днем, обновляя максимумы с января-февраля 2020г

Москва. 12 мая. Доллар США и евро заметно падают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль укрепляется в обеих валютных парах, обновляя максимумы с января-февраля 2020 года. Поддержу нацвалюте по-прежнему оказывают такие факторы, как превышение предложения инвалюты над спросом на нее на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ЦБ РФ ограничений на капитальные операции для нерезидентов, а также высокие цены на газ.

Курс доллара США составил 65,2175 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,98 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 67,6975 руб./EUR1, подешевев на 2,8 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,35 рубля - до 66,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в ходе дневных торгов 12 мая обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на газ. Существующий валютный навес за счет дисбаланса по счету текущих операций платежного баланса "перебарывает" даже в целом негативную конъюнктуру мировых рынков капитала, в том числе ухудшение ситуации на нефтяных площадках.

"Оператор ГТС Украины" отклонил заявку на транзит российского газа в четверг через газоизмерительную станцию "Сохрановка", через которую идет около трети транзита через Украину. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" (MOEX: GAZP) осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 50,6 млн куб. м на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена".

Как сообщалось, ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

Сокращение потока газа вызвало рост цены на газ в Европе почти на 20% - до $1225 за тысячу кубометров по июньскому фьючерсу на TTF на бирже ICE Futures.

Вместе с тем нефть снижается в ходе торгов в четверг после резкого повышения по итогам прошлой сессии. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 1,71% - до $105,67 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи упала к этому времени на 1,64% - до $103,98 за баррель. Накануне Brent подскочила в цене на 4,9%, WTI - на 6%. Росту котировок не помешали данные об увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе на 8,49 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1,45 млн баррелей.

Негативным фактором для нефтяного рынка являются опасения, что высокая инфляция в США спровоцирует агрессивный подъем ставок Федрезерва, что в свою очередь может вызвать рецессию в крупнейшей экономике мира. Также инвесторы следят за продолжающимся российско-украинским конфликтом и обсуждениями планируемого Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ, против которого выступила Венгрия.

Основным фактором формирования курса валюты в экономике с ограничениями на движение капитала, к которым отныне относится Россия, становится торговый баланс, влияние финансового счета существенно снижается, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. "Это, в частности, означает, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту", - констатирует ЦБ.

Курс рубля, отмечает ЦБ, остается плавающим, однако изменился набор факторов, которыми определяется его динамика. "В открытой экономике (экономике, в которой отсутствуют ограничения на движение капитала) курс национальной валюты определяется двумя счетами платежного баланса - счетом текущих операций и финансовым счетом. Активное участие национальных и зарубежных финансовых институтов на валютном рынке позволяет сглаживать сезонные колебания курса. Наличие дополнительных механизмов - таких как бюджетное правило - сглаживает колебания курса, связанные с ценами ресурсов на мировом рынке (например, нефть, медь и другие)", - говорится в докладе.

Денежно-кредитная политика и сейчас, после введения капитальных ограничений, продолжает влиять на курс рубля, но с большим лагом и более опосредованно - через динамику спроса на импортные товары, тогда как спрос на финансовые инструменты становится менее значимым, пишет ЦБ.

В последние недели регулятор ослабил ряд мер созданной в феврале-марте системы валютных ограничений - в частности, увеличив срок обязательной продажи экспортной выручки с трех дней до двух месяцев. В докладе ЦБ подчеркивает, что смягчает меры контроля за потоками капитала "на основе анализа рисков для финансовой стабильности, а не динамики курса рубля".

При этом Банк России отмечает, что приостановка действия бюджетного правила и ограничения на движение капитала "снижают возможности финансовых рынков по сглаживанию колебаний курса", поэтому динамика курса рубля может быть "более волатильной, чем в предыдущие периоды".

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, с открытия торгов на внутреннем валютном рынке рубль возобновил укрепление. К концу первой половины дня рубль обновил очередные максимумы с начала 2020 года. При этом на мировом рынке пара "евро/доллар" закрепилась ниже отметки $1,05 за евро и опускалась в ходе торгов до $1,042 за евро, обновив очередной минимум с января 2017 года. "В ближайшее время рубль попытается закрепиться в диапазоне 60-65 руб./$1. Помешать ему в этом смогут лишь смягчения в части контроля за движением капитала, которые может объявить Банк России", - полагает Кравченко.

"Курс доллара в четверг может продолжить свое снижение вплоть до отметки 65 руб./$1 на фоне отсутствия явных поддерживающих драйверов. Несмотря на это, считаем, что в скором времени с послаблениями к валютному контролю выйдет ЦБ РФ, что может вывести пару "доллар/рубль" в диапазон 70-75 руб./$1", - считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

В свою очередь эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что в среду рубль перешел к укреплению - по итогам дня доллар подешевел до 67,2 руб./$1. При этом сегодня рубль продолжает укрепляться - курс американской валюты опустился к отметке 65 руб./$1. Другие валюты emerging markets преимущественно слабеют после публикации накануне апрельской потребительской инфляции в США, замедлившейся слабее, чем ожидалось. В отсутствие действий по смягчению валютного контроля со стороны ЦБ РФ у курса доллара остается потенциал к снижению, при этом локально он может даже опускаться ниже уровня 65 руб./$1.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в четверг незначительные изменения относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась по отношению к среде всего на 3 базисных пункта и 12 мая составила 14,3% годовых, а по кредитам на семидневный срок выросла на 3 базисных пункта, до 14,38% годовых. В свою очередь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась за день на 7 базисных пунктов - до 14,62% годовых, на срок 6 месяцев снизилась на 4 базисных пункта - до 14,69% годовых, а на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего торгового дня - 14,61% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 мая 2022 года 20:01
Рынок акций РФ упал ниже 2300п по индексу Мосбиржи из-за резкого укрепления рубля и внешнего негатива
Москва. 12 мая. Рынок акций РФ в четверг ощутимо снизился под давлением распродаж на фоне отката мировых площадок и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков вокруг России; индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2300 пунктов во главе с расписками TCS Group (-9,5%) на фоне очередной волны укрепления рубля.    читать дальше
.
12 мая 2022 года 19:41
Рубль заметно укрепился к доллару, обновив максимум с февраля 2020г, евро упал в четверг до минимумов с лета 2017г
Москва. 12 мая. Доллар США и евро заметно упали на торгах "Московской биржи" в четверг; рубль укрепился в обеих валютных парах, обновив максимум с февраля 2020 года в паре с долларом и максимум с лета 2017 года в паре с евро. При этом нацвалюта проигнорировала общемировое снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, что привело к росту доллара к основным мировым валютам на рынке Forex.    читать дальше
.
12 мая 2022 года 19:02
Цены евробондов РФ снизились в четверг на фоне бегства глобальных инвесторов из рисковых активов
Москва. 12 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились в четверг на фоне общемирового бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно подросли в цене благодаря спросу участников рынка на "защитные" финансовые инструменты, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
12 мая 2022 года 19:01
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Microsoft, Amazon и Snowflake
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций Microsoft, Amazon и Snowflake после масштабного падения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Индекс Nasdaq испытал 30%-ое падение по сравнению с предыдущим максимумом и начал формировать откат, что делает сектор...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 18:30
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Consolidated Edison
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Consolidated Edison с целевой ценой $91 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,5% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Нью-Йоркская сетевая компания Consolidated Edison представила результаты за I квартал 2022г...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 18:03
Вероятно сохранение распродаж на рынке акций РФ в пятницу - ПСБ
Вероятно сохранение распродаж на российском рынке акций на торгах в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "В четверг на отечественном рынке акций преобладали "медвежьи" настроения, а торги проходили на пониженных объемах без ярких экономических новостей. При этом...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 17:46
Нефтяной рынок остается под воздействием противоположных факторов - BCS Express
Нефтяной рынок пока остается под воздействием противоположных факторов, что обуславливает разнонаправленность динамики котировок марки Brent, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. С одной стороны, указывает аналитик, это высокие риски перебоев в поставках из России,...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 17:24
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Netflix и PayPal - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Netflix Inc. и PayPal Holdings в расчете на существенный отскок котировок бумаг эмитентов, считают аналитики BCS Express. "Американский рынок продолжает падать, и многие бумаги уже сильно подешевели, причем гораздо сильнее, чем просели индексы. Худший...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 17:05
MercadoLibre - одна из наиболее интересных историй сектора e-commerce в настоящее время - "Открытие Инвестиции"
Акции MercadoLibre являются одной из наиболее интересных историй в секторе e-commerce в настоящее время, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко. "Несмотря на высокий базис пандемического периода и сложную макросреду, MercadoLibre продолжает демонстрировать выдающуюся динамику...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 16:45
Вероятно восстановление цены акций Walt Disney в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Вероятно восстановления котировок акций Walt Disney Co. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Финансовый отчет Walt Disney за 2К22 (закончился 2 апреля 2022) в целом соответствует нашим ожиданиям, и мы не меняем прогнозы на 2022 финансовый год. Считаем,...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 16:23
"Финам" повысил рекомендацию для акций Regeneron Pharmaceuticals до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для акций Regeneron Pharmaceuticals до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость в $786,4 за штуку на конец декабря 2022 года, что предполагает потенциал роста 28,3% от текущего уровня, для этих бумаг была сохранена...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 16:02
"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pfizer
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Pfizer Inc. на уровне $54 за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы ожидаем, что Pfizer продолжит направлять прибыль от продажи продуктов, связанных с COVID-19, на приобретение...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 15:42
Большую часть американских акций стоит держать в защитных секторах - "Солид Брокер"
Аналитики "Солид Брокер" рекомендуют инвесторам большую часть американских акций держать в защитных секторах, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Индекс S&P 500 с начала 2022 года "сдувается" и продолжает путь к справедливому значению. По нашим оценкам, оно находится в диапазоне...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 15:21
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Horizon Therapeutics
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Horizon Therapeutics с прогнозной стоимостью $122,5 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 39,6% от последней цены закрытия, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Бумага уже давно приносит инвесторам высокую...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 15:01
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Dominion Energy
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Dominion Energy с целевой ценой $89 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Электроэнергетический холдинг Dominion отчитался 5 мая по итогам I квартала...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.