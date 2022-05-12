Рубль заметно укрепляется к доллару и евро в четверг днем, обновляя максимумы с января-февраля 2020г

Москва. 12 мая. Доллар США и евро заметно падают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль укрепляется в обеих валютных парах, обновляя максимумы с января-февраля 2020 года. Поддержу нацвалюте по-прежнему оказывают такие факторы, как превышение предложения инвалюты над спросом на нее на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ЦБ РФ ограничений на капитальные операции для нерезидентов, а также высокие цены на газ.

Курс доллара США составил 65,2175 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,98 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 67,6975 руб./EUR1, подешевев на 2,8 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,35 рубля - до 66,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в ходе дневных торгов 12 мая обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на газ. Существующий валютный навес за счет дисбаланса по счету текущих операций платежного баланса "перебарывает" даже в целом негативную конъюнктуру мировых рынков капитала, в том числе ухудшение ситуации на нефтяных площадках.

"Оператор ГТС Украины" отклонил заявку на транзит российского газа в четверг через газоизмерительную станцию "Сохрановка", через которую идет около трети транзита через Украину. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" (MOEX: GAZP) осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 50,6 млн куб. м на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена".

Как сообщалось, ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

Сокращение потока газа вызвало рост цены на газ в Европе почти на 20% - до $1225 за тысячу кубометров по июньскому фьючерсу на TTF на бирже ICE Futures.

Вместе с тем нефть снижается в ходе торгов в четверг после резкого повышения по итогам прошлой сессии. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 1,71% - до $105,67 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи упала к этому времени на 1,64% - до $103,98 за баррель. Накануне Brent подскочила в цене на 4,9%, WTI - на 6%. Росту котировок не помешали данные об увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе на 8,49 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1,45 млн баррелей.

Негативным фактором для нефтяного рынка являются опасения, что высокая инфляция в США спровоцирует агрессивный подъем ставок Федрезерва, что в свою очередь может вызвать рецессию в крупнейшей экономике мира. Также инвесторы следят за продолжающимся российско-украинским конфликтом и обсуждениями планируемого Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ, против которого выступила Венгрия.

Основным фактором формирования курса валюты в экономике с ограничениями на движение капитала, к которым отныне относится Россия, становится торговый баланс, влияние финансового счета существенно снижается, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. "Это, в частности, означает, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту", - констатирует ЦБ.

Курс рубля, отмечает ЦБ, остается плавающим, однако изменился набор факторов, которыми определяется его динамика. "В открытой экономике (экономике, в которой отсутствуют ограничения на движение капитала) курс национальной валюты определяется двумя счетами платежного баланса - счетом текущих операций и финансовым счетом. Активное участие национальных и зарубежных финансовых институтов на валютном рынке позволяет сглаживать сезонные колебания курса. Наличие дополнительных механизмов - таких как бюджетное правило - сглаживает колебания курса, связанные с ценами ресурсов на мировом рынке (например, нефть, медь и другие)", - говорится в докладе.

Денежно-кредитная политика и сейчас, после введения капитальных ограничений, продолжает влиять на курс рубля, но с большим лагом и более опосредованно - через динамику спроса на импортные товары, тогда как спрос на финансовые инструменты становится менее значимым, пишет ЦБ.

В последние недели регулятор ослабил ряд мер созданной в феврале-марте системы валютных ограничений - в частности, увеличив срок обязательной продажи экспортной выручки с трех дней до двух месяцев. В докладе ЦБ подчеркивает, что смягчает меры контроля за потоками капитала "на основе анализа рисков для финансовой стабильности, а не динамики курса рубля".

При этом Банк России отмечает, что приостановка действия бюджетного правила и ограничения на движение капитала "снижают возможности финансовых рынков по сглаживанию колебаний курса", поэтому динамика курса рубля может быть "более волатильной, чем в предыдущие периоды".

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, с открытия торгов на внутреннем валютном рынке рубль возобновил укрепление. К концу первой половины дня рубль обновил очередные максимумы с начала 2020 года. При этом на мировом рынке пара "евро/доллар" закрепилась ниже отметки $1,05 за евро и опускалась в ходе торгов до $1,042 за евро, обновив очередной минимум с января 2017 года. "В ближайшее время рубль попытается закрепиться в диапазоне 60-65 руб./$1. Помешать ему в этом смогут лишь смягчения в части контроля за движением капитала, которые может объявить Банк России", - полагает Кравченко.

"Курс доллара в четверг может продолжить свое снижение вплоть до отметки 65 руб./$1 на фоне отсутствия явных поддерживающих драйверов. Несмотря на это, считаем, что в скором времени с послаблениями к валютному контролю выйдет ЦБ РФ, что может вывести пару "доллар/рубль" в диапазон 70-75 руб./$1", - считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

В свою очередь эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что в среду рубль перешел к укреплению - по итогам дня доллар подешевел до 67,2 руб./$1. При этом сегодня рубль продолжает укрепляться - курс американской валюты опустился к отметке 65 руб./$1. Другие валюты emerging markets преимущественно слабеют после публикации накануне апрельской потребительской инфляции в США, замедлившейся слабее, чем ожидалось. В отсутствие действий по смягчению валютного контроля со стороны ЦБ РФ у курса доллара остается потенциал к снижению, при этом локально он может даже опускаться ниже уровня 65 руб./$1.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в четверг незначительные изменения относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась по отношению к среде всего на 3 базисных пункта и 12 мая составила 14,3% годовых, а по кредитам на семидневный срок выросла на 3 базисных пункта, до 14,38% годовых. В свою очередь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась за день на 7 базисных пунктов - до 14,62% годовых, на срок 6 месяцев снизилась на 4 базисных пункта - до 14,69% годовых, а на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего торгового дня - 14,61% годовых.