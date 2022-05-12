"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pfizer

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Pfizer Inc. на уровне $54 за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы ожидаем, что Pfizer продолжит направлять прибыль от продажи продуктов, связанных с COVID-19, на приобретение перспективных биотехнологических компаний (в настоящее время эмитент покупает Biohaven Pharmaceutical за $11,6 млрд). В 2022 году фармацевтический гигант ожидает получить рекордную выручку от этого направления бизнеса на уровне $54 млрд", - отмечает эксперт Илья Зубков.

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