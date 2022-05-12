Большую часть американских акций стоит держать в защитных секторах - "Солид Брокер"

Аналитики "Солид Брокер" рекомендуют инвесторам большую часть американских акций держать в защитных секторах, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Индекс S&P 500 с начала 2022 года "сдувается" и продолжает путь к справедливому значению. По нашим оценкам, оно находится в диапазоне 3800-3900 пунктов. В этом контексте мы все еще призываем к осторожному подходу и рекомендуем большую часть американских акций держать в защитных секторах", - отмечают эксперты.

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