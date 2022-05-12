"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Horizon Therapeutics с прогнозной стоимостью $122,5 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 39,6% от последней цены закрытия, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага уже давно приносит инвесторам высокую доходность - за 2020 год инструмент обогатил инвесторов на 102%, а за 2021 год - на 42%. С начала текущего года цена акции скорректировалась на 18,7% и выглядит привлекательно на "локальном дне". Мы позитивно оцениваем вышедшую финансовую отчетность эмитента за первый квартал и сохраняем без изменения параметры инвестиционной рекомендации по Horizon Therapeutics", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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