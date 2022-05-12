"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Dominion Energy

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Dominion Energy с целевой ценой $89 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Электроэнергетический холдинг Dominion отчитался 5 мая по итогам I квартала 2022г. Выручка компании составила $4,28 млрд (+10,6% г/г) при ожидаемых $4,34 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию - $1,18 (+8,3% г/г) при консенсусе $1,17. Основной прирост выручки компании пришелся на компенсацию увеличившихся топливных расходов в тарифах ($312 млн из $409 млн). Несмотря на то, что чистая прибыль не была подвержена эффекту волатильности на сырьевых рынках, EPS показал снижение на 32,5% в годовом выражении за счет давления растущих процентных платежей компании. На II квартал менеджмент прогнозирует EPS в диапазоне $0,70 - 0,80 (-1,3% г/г)", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

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