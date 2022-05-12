Акции РусАгро - ставка на рост цен продукции сельского хозяйства - Sber CIB

Покупка акций "РусАгро" является хорошей ставкой на рост цен продукции сельского хозяйства, считают аналитики Sber CIB.

"Выручка "РусАгро" в I квартале 2022 года продолжила расти во всех бизнес-сегментах, увеличившись на 23% относительно уровня годичной давности - до 61,5 млрд руб., следует из финансовых результатов компании по МСФО. Значительный вклад в увеличение выручки внесли выросшие цены на зерновые. EBITDA "РусАгро" увеличилась на 51% - до 16,9 млрд руб., в то же время чистая прибыль сократилась на 66% - до 2,2 млрд руб. Компания получила убыток от курсовых разниц из-за блокировки денежных средств на счетах в европейских банках. Продажи в целом выросли на 8% - с 917 тыс. т. до 993 тыс. т. Снижение произошло лишь в сегменте производства сахара из-за чрезвычайно высокой базы I квартала 2021г", - отмечают эксперты инвестбанка.

По их оценке, все сегменты бизнеса "РусАгро" показали сильную операционную динамику - высокие цены на сельскохозяйственное сырьё оказали поддержку показателям компании. Также компания снизила затраты за счёт вертикальной интеграции бизнеса. По мнению аналитиков, "РусАгро" продолжит демонстрировать высокие финансовые показатели, а её акции являются хорошей ставкой на рост цен на продукцию сельского хозяйства.

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