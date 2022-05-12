Вероятно закрепление рубля в диапазоне 60-65 руб./$1 в ближайшей перспективе - "Велес Капитал"

Вероятно закрепление рубля в диапазоне 60-65 руб./$1 в ближайшей перспективе, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Рубль в четверг возобновил укрепление с открытия торгов. К концу первой половины дня рубль, обновив очередные максимумы, достигал 65,06 руб./$1 и 67,85 руб./EUR1. При этом на мировом рынке пара евро/доллар закрепилась ниже 1,05 и опускалась до 1,42, обновив очередной минимум с января 2017г. Мы полагаем, что в ближайшее время рубль попытается закрепиться в диапазоне 60-65 руб./$1", - пишет эксперт.

Также Кравченко отмечает, что данные по замедлению роста недельной инфляции и долгов домохозяйств подкрепляют ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях.

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