S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 3900-3980п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-3980 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 в начале торгов 11 мая предпринял попытку роста почти на 1%, однако не смог закрепиться выше психологически значимых 4000 пунктов. С учетом технической перепроданности акций возможен краткосрочный отскок, однако RSI и MACD подтверждают сохранение "медвежьей" тенденции. В условиях постепенного ужесточения глобальных финансовых условий среднесрочный тренд движения рынка сохраняет нисходящую направленность. Ближайшей поддержкой служит уровень 3850-3900 пунктов", - пишут эксперты инвесткомпании.

Аналитики указывают, что по итогам апреля годовая потребительская инфляция в США замедлилась с 8,5% до 8,3%, однако показатель превысил ожидания экономистов. Рост базового ИПЦ также оказался выше прогнозируемого экспертами значения, составив 6,2%, ввиду роста цен на авиабилеты в преддверии туристического сезона и удорожания топлива. Тем не менее уже отмечается постепенная стабилизация поставок за счет разгрузки портов.

"Апрельские данные инфляции в моменте усилили обеспокоенность инвесторов по поводу возможного ужесточения риторики ФРС и спровоцировали возобновление спекуляций о повышении учетной ставки на 75 базисных пунктов (б.п.), поскольку регулятор вынужден противостоять устойчиво высокой инфляцией, - отмечается в комментарии. - Однако эти опасения не оправдались: даже наиболее решительно настроенный член FOMC, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, заявил 11 мая, что, несмотря на высокую инфляцию в апреле, повышение ставки на полпроцента по крайней мере на следующих двух заседаниях является основным ориентиром, и более широкое изменение не требуется".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.