"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,56 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,4%, стоп-приказ: 0,4213 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению экспертов, на сегодняшний день компания остается сильно недооцененной по многим мультипликаторам, что дает возможность роста котировок на 20% в среднесрочной перспективе при соответствующей конъюнктуре рынка.

"С технической точки зрения бумага пробила важный уровень сопротивления. Рекомендуем открывать позиции на текущих уровнях с целью 0,56 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,4213 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают аналитики "Финама".

"Оптовая генерирующая компания №2" - крупная российская энергетическая компания, появившаяся после реформирования РАО "ЕЭС России". Основным видом деятельности является электрогенерация на базе ГРЭС и ТЭС.

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