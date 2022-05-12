"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $130

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $96, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания представит финансовый отчет 12 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $27,9 млрд и прибыли на акцию $5,09. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки, где просматривается отскок. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 3% и выставлении стоп-заявки на уровне $96 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают эксперты инвесткомпании.

Baidu Inc. - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является одноименная поисковая система. Baidu является лидером среди китайских поисковых систем. Занимает четвертое место на глобальном рынке поисковиков с долей 1,06 %.

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