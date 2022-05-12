Цена золота, скорее всего, будет колебаться в диапазоне $1840-1860/унц. в четверг - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $1840-1860 за тройскую унцию на торгах в четверг, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Антона Чернышева.

"Золото на азиатской сессии в четверг по-прежнему торгуется около $1850 за тройскую унцию. В США будут опубликованы индекс цен производителей (ИЦП) за апрель и недельный отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Данные по инфляции остаются в центре внимания, поскольку они позволяют предположить, какими будут дальнейшие действия Федрезерва. Темпы роста ИЦП в апреле, вероятно, будут чуть ниже, чем в марте, и эта статистика также может оказать некоторую поддержку ценам на золото во второй половине дня. Мы ожидаем, что котировки золота будут колебаться в диапазоне $1840-1860 за тройскую унцию", - отмечают эксперт инвестбанка.

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