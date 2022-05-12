"Финам" присвоил акциям Норникеля рекомендацию "лучше рынка"

Аналитики "Финама" присвоили акциям ГМК "Норильский никель" рекомендацию "лучше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.

На взгляд эксперта Алексея Калачева, с определенными оговорками, которые касаются обособления российского рынка ценных бумаг и ограничения доступа на него нерезидентов, акции "Норильского никеля" выглядят более привлекательными относительно других российских бумаг сектора металлов и добычи.

"Компания имеет прочные позиции на глобальных рынках палладия и никеля, в силу чего несет меньший риск воздействия санкций. Некоторое временное снижение объемов производства и продаж в 2022г будет с избытком компенсировано высокими ценами на металлы. В отличие от большинства металлургов в текущих условиях "Норникель" не отказался от выплаты итоговых дивидендов за прошлый год, что также позитивно для акций компании. С учетом всех факторов мы присваиваем акциям ГМК "Норильский никель" рекомендацию "лучше рынка", - отмечает аналитик "Финама".

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