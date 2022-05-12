Бумаги высокотехнологичных компаний находятся под наибольшим давлением на рынке акций США - BCS Express

Котировки акций высокотехнологичных компаний находятся под наибольшим давлением на американском фондовом рынке в настоящее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рынок акций США негативно воспринимает сохранение высокого инфляционного давления, дисконтируя дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и более высокие форвардные ставки. При этом риски полноценной рецессии очень значительные. Под наибольшим ударом на рынке сейчас акции высокотехнологичных компаний, несмотря на их и без того гигантскую просадку последних месяцев. Индекс Nasdaq Composite с максимумов упал уже на 30%. И это усредненный индекс. Отдельные "фишки" и громкие имена потеряли более 50%, - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании. - Индекс S&P 500 в среду не сумел продолжить технический отскок и упал на 1,6%, котировки опустились к минимальным уровням с марта прошлого года. На мой взгляд, ближайшим ориентиром и областью поддержки по S&P 500 выступает район 3810-3860 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.