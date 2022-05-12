Акции АЛРОСА останутся под давлением в среднесрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Акции "АЛРОСА", скорее всего, останутся под давлением в среднесрочной перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин.

"Крупнейшая мировая платформа по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями RapNet сообщила, что исключает российские бриллианты из своей торговой системы. Через RapNet продается около 1,8 млн бриллиантов, которые оцениваются в $8,7 млрд. По нашим оценкам, на RapNet приходится около 20-25% всех продаж бриллиантов мире, а доля российских камней составляет около 1/3 от оборотов биржи. Новость может негативно повлиять на продажи "АЛРОСА" в этом году: компания, скорее всего, не сможет самостоятельно реализовать весь объем производства и, возможно, вынужденно прибегнет к закупкам Гохрана. Мы также считаем маловероятным, что "АЛРОСА" выплатит дивиденды по итогам 2021г. Как следствие, акции "АЛРОСА" могут оставаться под давлением в среднесрочной перспективе", - пишет эксперт инвестбанка.

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