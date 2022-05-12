Финрезультаты могут оказать краткосрочную поддержку бумагам РусАгро - Инвестбанк Синара

Сильные финансовые результаты за 1К22 должны оказать поддержку цене бумаг "РусАгро" в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов.

"РусАгро" - один из крупнейших вертикально интегрированных и диверсифицированных российских сельскохозяйственных холдингов. У компании сильные позиции в нескольких крупных сегментах рынка, и она находится в числе основных бенефициаров роста цен на продовольственные товары. Сильные финансовые результаты эмитента за 1К22 должны оказать поддержку цене бумаг компании в краткосрочной перспективе", - говорится в комментарии эксперта.

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