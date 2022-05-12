BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Северстали", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Альберта Короева.

На взгляд эксперта, в акциях "Северстали" сохраняется долгосрочная восходящая тенденция, и сейчас важно удержать февральские минимумы и, соответственно, долгосрочный растущий тренд.

"Компания отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. Однако из-за санкций ЕС, перестройки компаний под новые рынки сбыта и регулирования цен на российском рынке дивидендные перспективы металлургических компаний стали более туманными. Менеджмент уже дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021г. Компания также временно не публикует финансовую отчетность, так как "значительная часть акционеров не имеет возможности принимать инвестиционные решения, и такое раскрытие может поставить одни заинтересованные стороны в выгодном положении по отношению к другим", - пишет Короев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.