Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК (15:00 МСК);

- индекс цен производителей США в апреле (15:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- советы директоров "Россети Сибирь" и "Россети Северо-Запад" рассмотрят вопрос дивидендов за 2021 год;

- итоги ребалансировки индекса MSCI Russia;

- встреча глав МИД стран "Большой семерки".

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