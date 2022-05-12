Рынок корпоративных бондов РФ привлекателен для инвестирования - "ВТБ Мои Инвестиции"

Рынок корпоративных бондов РФ привлекателен для инвестирования, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты обращают внимание на то, что недельная инфляция в России нормализовалась: с 30 апреля по 6 мая она составила +0,12% н/н, что соответствует среднему уровню за последние 5 лет. Если цены продолжат расти такими же темпами в течение следующих 12 месяцев, то инфляция замедлится до 6,5% г/г, считают аналитики инвестиционной платформы.

Стратеги делают следующие выводы, на которые стоит обратить внимание инвесторам:

- Корпоративные рублёвые облигации и наиболее доходные банковские депозиты (максимальная ставка в топ-10 банков - 13%) сохраняют положительную реальную доходность (разница между номинальной доходностью и ожидаемой инфляцией).

- В годовом выражении рост цен сохраняется на уровне 17,8% г/г вторую неделю и, возможно, уже находится вблизи пиковых значений. Динамика инфляции складывается лучше прогнозов Банка России (18-23% на конец 2022г).

- Это позволит Банку России снижать ключевую ставку опережающими темпами. Нижняя граница прогнозного диапазона ключевой ставки в 2022г - 9%. Но такой сценарий ещё не отражён в котировках рублёвых облигаций. Текущая кривая ОФЗ закладывает ожидания инвесторов снижения ключевой ставки до 10-11% до конца года. Остаётся заметный потенциал для положительной переоценки на рынке рублёвого долга при реализации оптимистического сценария.

Таким образом, аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают существенный потенциал роста стоимости корпоративных облигаций.

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