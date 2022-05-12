Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Москва. 12 мая. Доллар США и евро умеренно снизились на старте торгов "Московской биржи" в четверг; рубль укрепился в обеих валютных парах благодаря сохраняющемуся превышению предложения валюты над ее спросом на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на операции с капиталом. При этом негативная конъюнктура мировых рынков, сформировавшаяся 12 мая, слабо влияет на динамику нацвалюты.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,37-66,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,7 руб./$1 (-50 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 69,6625 руб./EUR1 (-83,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 65,2 коп. к уровню закрытия 11 мая, до 68,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,14 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,97 руб. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в начале торгов 12 мая обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на газ. Существующий валютный навес "перебарывает" даже в целом негативную конъюнктуру мировых рынков капитала, в том числе ухудшение ситуации на нефтяных площадках.

Цены на газ отреагировали заметным ростом на сообщение о том, что заявка на транзит российского газа через Украину в четверг, 12 мая, сократилась до 53,2 млн куб. м (с 73,4 млн куб. м в среду), свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Потоки газа изменились на следующий же день после выхода постановления правительства РФ о введении ответных санкций в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania. В том числе санкции распространяются на торговую группу Wingas/WIEH/WIEE, которая является владельцем большого пакета долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Их объем охватывает около половины поставок "Газпрома" (MOEX: GAZP) в Германию.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду, участники рынка оценивали данные об апрельской инфляции в США и следили за корпоративными новостями. Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%. Тем временем определенную поддержку мировым фондовым рынкам оказали новости об ослаблении вспышки коронавируса в Пекине и Шанхае. Инвесторы надеются на смягчение ограничительных мер в крупнейших китайских мегаполисах, что станет позитивным фактором для глобальной экономики.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торговой сессии в четверг, следуя за динамикой американского фондового рынка, который упал накануне на фоне данных об инфляции в США. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1,77%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК уменьшился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,65%, при этом снижение продолжается уже пятую сессию подряд.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг после скачка более чем на 5% по итогам предыдущей сессии. Высокая волатильность рынка связана с продолжающимся российско-украинским конфликтом и отсутствием определенности в отношении планируемого Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ, против которого выступила Венгрия. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Китае, где отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Введение карантинных ограничений в КНР ослабило экономический рост в стране, а также спрос на нефть, и улучшение эпидемиологической ситуации означает, что спрос может вернуться в условиях, когда предложение на рынке ограничено.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,49 млн баррелей. Между тем, запасы бензина и дистиллятов продолжили снижаться в преддверии начала автомобильного сезона. Запасы бензина снизились шестую неделю подряд - на 3,61 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 913 тыс. баррелей, до минимального уровня с 2005 года.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг составила $105,76 за баррель, что на 1,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 4,9%, до $107,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $103,77 за баррель, что на 1,84% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 6%, до $105,71 за баррель.