Цена нефти может снизиться до $104/барр. в четверг - Sber CIB

Стоимость барреля нефти марки Brent может подешеветь до $104 на торгах в четверг, сообщается в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Участники нефтяного рынка обеспокоены экономическим спадом, что уже сказывается на глобальных финансовых рынках. В четверг Международное энергетическое агентство может пересмотреть свой чрезвычайно пессимистичный прогноз по сокращению поставок нефти из России, опубликованный в прошлом месяце. Это, вероятно, окажет дополнительное давление на нефтяные котировки, и стоимость барреля нефти марки Brent может подешеветь до $104", - пишут эксперты.

Также в инвестбанке отмечают, что после закрытия торгов в среду вышли оптимистичные данные по инфляции в России (рост цен за первую неделю мая замедлился до 0,1%, что соответствует сезонной норме последних лет). Благодаря этому, указывают аналитики Sber CIB, в четверг рынок ОФЗ пойдет вверх, а доходности снизятся в пределах 10-15 б.п.

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