Котировки нефти могут стабилизироваться у отметки $105/барр. в четверг - ПСБ

Котировки нефти могут стабилизироваться у отметки $105 за баррель Brent в четверг в ожидании новостей по санкциям ЕС, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Цены на нефть Brent в среду взлетели почти на 5%, отыграв большую часть просадки начала недели и вернувшись в верхнюю часть становящегося уже привычным диапазона $100-110/барр. Рост носил в значительной степени технический характер и поддерживался локальным улучшением общерыночных настроений, а также данными по сохранению высокой потребительской инфляции в США. В четверг утром фьючерс на Brent теряет чуть более 1%, следуя за ухудшением общерыночного сантимента и крепнущим долларом, и вновь торгуется у отметки $105/барр. Мы ждем, что в отсутствие ясности по санкциям ЕС нефтяные котировки останутся в четверг под давлением", - пишет эксперт банка.

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