Индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 2350-2400п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 2350-2400 пунктов на торгах в четверг из-за отсутствия покупателей, на что указывают крайне низкие объёмы торгов, а также негативный внешний фон, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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