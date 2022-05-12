Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду, участники рынка оценивали данные об апрельской инфляции в США и следили за корпоративными новостями. Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%.

Тем временем определенную поддержку мировым фондовым рынкам оказали новости об ослаблении вспышки коронавируса в Пекине и Шанхае. Инвесторы надеются на смягчение ограничительных мер в крупнейших китайских мегаполисах, что станет позитивным фактором для глобальной экономики.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торговой сессии в четверг, следуя за динамикой американского фондового рынка, который упал накануне на фоне данных об инфляции в США. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1,77%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК уменьшился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,65%, при этом снижение продолжается уже пятую сессию подряд.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг после скачка более чем на 5% по итогам предыдущей сессии. Высокая волатильность рынка связана с продолжающимся российско-украинским конфликтом и отсутствием определенности в отношении планируемого Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ, против которого выступила Венгрия. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Китае, где отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Введение карантинных ограничений в КНР ослабило экономический рост в стране, а также спрос на нефть, и улучшение эпидемиологической ситуации означает, что спрос может вернуться в условиях, когда предложение на рынке ограничено.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,49 млн баррелей. Между тем, запасы бензина и дистиллятов продолжили снижаться в преддверии начала автомобильного сезона. Запасы бензина снизились шестую неделю подряд - на 3,61 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 913 тыс. баррелей, до минимального уровня с 2005 года.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в четверг составила $106,32 за баррель, что на 1,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 4,9%, до $107,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $104,38 за баррель, что на 1,26% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 6%, до $105,71 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 3,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 1,714 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,95 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 мая снизился на 0,24% по отношению к пятнице и составил 103,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за пять дней (7-11 мая) 0,13%, опустившись до 743,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (-2,27%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,83%) и "Магнит БО-002P-01" (-0,8%), а в лидерах повышения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+1,55%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,53%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) полностью разместило трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-19 объемом 10 млрд рублей. МТС 22 апреля за час без премаркетинга провела сбор заявок на выпуск. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,69% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,21% годовых.

ПАО "Ростелеком" планирует 13 мая начать размещение 4-летнего выпуска облигаций серии 002P-07R объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована до погашения. Сбор заявок на облигации прошел вечером 28 апреля за час без премаркетинга.

ООО "Держава-Платформа" установило ставку 8-го купона по облигациям серии БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 - в размере 7% годовых. Компания разместила выпуск облигаций серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года "Держава-Платформа" доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Срок обращения бондов - также 4,5 года. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций компании на 2,5 млрд рублей.

ООО "Солид-Лизинг" 12 мая проведет внеочередное собрание участников и утвердит форму публичной оферты по бондам серии БО-001-06 и агента по приобретению биржевых облигаций. Компания в январе 2020 года завершила размещение бондов серии БО-001-06 объемом 220 млн рублей, начатое 24 декабря предшествующего года. Ставка 1-12-го купонов была установлена на уровне 13% годовых. Заем сроком обращения 3 года размещен по открытой подписке. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в июне 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии БО-001 объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате 6-го купона по облигациям серии 002P-02 и 21-го купона по бондам серии 001P-03. Причина неисполнения обязательства прежняя - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. OR Group 12 марта 2022 года завершила размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123,082 млн рублей. Размещение 4-летнего выпуска началось в ноябре 2021 года. Ежемесячная ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения. По займу предусмотрена амортизация начиная с ноября 2024 года. Компания 18 августа 2020 года завершила размещение выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,49% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация: в даты окончания 39-48-го купонов будет выплачено по 10% от номинальной стоимости облигаций. Московская биржа с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

ООО "Калита" допустило дефолт по выплате 25-го купона по бондам серии 001P-01. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указал "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Также компания объявила о наступлении после дефолта у владельцев облигаций права требовать досрочного погашения бондов. Компания завершила размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей в мае 2020 года. Срок обращения выпуска - 1260 дней (около 3,5 лет). Он размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежемесячные. Предусмотрено частичное-досрочное погашение: в даты окончания 36-41-го купонов планировалось погасить по 14% от номинальной стоимости, и еще 16% номинала в дату окончания 42-го купона. На текущий момент по всем выпускам облигаций компании уже зарегистрированы неисполнения обязательств. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах.

ОАО "Российские железные дороги" полностью погасило выпуск облигаций серии 001P-11R объемом 10 млрд рублей. Выпуск был размещен в декабре 2018 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения - 3,5 года.