.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте составил 3%
В марте рост промпроизводства в РФ замедлился до 3% после 6,3% в феврале сообщил Росстат. В январе-марте показатель повысился на 5,9%. В среднем аналитики ожидали снижение на 0,8%
 
Экономика РФ демонстрирует устойчивость, но главные сложности сохраняются - Решетников
Экономика РФ демонстрирует устойчивость, резкого падения производства и роста безработицы не произошло, но главные сложности сохраняются - это разрывы в логистических цепочках, падение импорта, потребность в оборотных средствах у компаний, заявил...
 
Перенос произошедшего в этом году ослабления рубля в цены во многом завершен - ЦБ
Перенос произошедшего в конце февраля - первой половине марта ослабления курса рубля в цены во многом завершен, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике (ДКП). ЦБ напомнил, что в марте годовая инфляция ускорилась до 16,7%,...
 
Минюст выступает за сужение круга пользователей "мораторной" приостановки взысканий
Минюст РФ полагает, что не все подпавшие под действие объявленного с 1 апреля 2022 года полугодового моратория на банкротства вправе рассчитывать на приостановку исполнительных производств по возникшим до его введения долгам. Эта опция доступна лишь...
 
12 мая 2022 года 09:58

Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду, участники рынка оценивали данные об апрельской инфляции в США и следили за корпоративными новостями. Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%.

Тем временем определенную поддержку мировым фондовым рынкам оказали новости об ослаблении вспышки коронавируса в Пекине и Шанхае. Инвесторы надеются на смягчение ограничительных мер в крупнейших китайских мегаполисах, что станет позитивным фактором для глобальной экономики.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торговой сессии в четверг, следуя за динамикой американского фондового рынка, который упал накануне на фоне данных об инфляции в США. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1,77%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК уменьшился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,65%, при этом снижение продолжается уже пятую сессию подряд.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг после скачка более чем на 5% по итогам предыдущей сессии. Высокая волатильность рынка связана с продолжающимся российско-украинским конфликтом и отсутствием определенности в отношении планируемого Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ, против которого выступила Венгрия. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Китае, где отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Введение карантинных ограничений в КНР ослабило экономический рост в стране, а также спрос на нефть, и улучшение эпидемиологической ситуации означает, что спрос может вернуться в условиях, когда предложение на рынке ограничено.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,49 млн баррелей. Между тем, запасы бензина и дистиллятов продолжили снижаться в преддверии начала автомобильного сезона. Запасы бензина снизились шестую неделю подряд - на 3,61 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 913 тыс. баррелей, до минимального уровня с 2005 года.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в четверг составила $106,32 за баррель, что на 1,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 4,9%, до $107,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $104,38 за баррель, что на 1,26% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 6%, до $105,71 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 3,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 1,714 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,95 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 мая снизился на 0,24% по отношению к пятнице и составил 103,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за пять дней (7-11 мая) 0,13%, опустившись до 743,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (-2,27%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,83%) и "Магнит БО-002P-01" (-0,8%), а в лидерах повышения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+1,55%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,53%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) полностью разместило трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-19 объемом 10 млрд рублей. МТС 22 апреля за час без премаркетинга провела сбор заявок на выпуск. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,69% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,21% годовых.

ПАО "Ростелеком" планирует 13 мая начать размещение 4-летнего выпуска облигаций серии 002P-07R объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована до погашения. Сбор заявок на облигации прошел вечером 28 апреля за час без премаркетинга.

ООО "Держава-Платформа" установило ставку 8-го купона по облигациям серии БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 - в размере 7% годовых. Компания разместила выпуск облигаций серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года "Держава-Платформа" доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Срок обращения бондов - также 4,5 года. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций компании на 2,5 млрд рублей.

ООО "Солид-Лизинг" 12 мая проведет внеочередное собрание участников и утвердит форму публичной оферты по бондам серии БО-001-06 и агента по приобретению биржевых облигаций. Компания в январе 2020 года завершила размещение бондов серии БО-001-06 объемом 220 млн рублей, начатое 24 декабря предшествующего года. Ставка 1-12-го купонов была установлена на уровне 13% годовых. Заем сроком обращения 3 года размещен по открытой подписке. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в июне 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии БО-001 объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате 6-го купона по облигациям серии 002P-02 и 21-го купона по бондам серии 001P-03. Причина неисполнения обязательства прежняя - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. OR Group 12 марта 2022 года завершила размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123,082 млн рублей. Размещение 4-летнего выпуска началось в ноябре 2021 года. Ежемесячная ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения. По займу предусмотрена амортизация начиная с ноября 2024 года. Компания 18 августа 2020 года завершила размещение выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,49% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация: в даты окончания 39-48-го купонов будет выплачено по 10% от номинальной стоимости облигаций. Московская биржа с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

ООО "Калита" допустило дефолт по выплате 25-го купона по бондам серии 001P-01. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указал "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Также компания объявила о наступлении после дефолта у владельцев облигаций права требовать досрочного погашения бондов. Компания завершила размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей в мае 2020 года. Срок обращения выпуска - 1260 дней (около 3,5 лет). Он размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежемесячные. Предусмотрено частичное-досрочное погашение: в даты окончания 36-41-го купонов планировалось погасить по 14% от номинальной стоимости, и еще 16% номинала в дату окончания 42-го купона. На текущий момент по всем выпускам облигаций компании уже зарегистрированы неисполнения обязательств. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах.

ОАО "Российские железные дороги" полностью погасило выпуск облигаций серии 001P-11R объемом 10 млрд рублей. Выпуск был размещен в декабре 2018 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения - 3,5 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 мая 2022 года 20:01
Рынок акций РФ упал ниже 2300п по индексу Мосбиржи из-за резкого укрепления рубля и внешнего негатива
Москва. 12 мая. Рынок акций РФ в четверг ощутимо снизился под давлением распродаж на фоне отката мировых площадок и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков вокруг России; индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2300 пунктов во главе с расписками TCS Group (-9,5%) на фоне очередной волны укрепления рубля.    читать дальше
.
12 мая 2022 года 19:41
Рубль заметно укрепился к доллару, обновив максимум с февраля 2020г, евро упал в четверг до минимумов с лета 2017г
Москва. 12 мая. Доллар США и евро заметно упали на торгах "Московской биржи" в четверг; рубль укрепился в обеих валютных парах, обновив максимум с февраля 2020 года в паре с долларом и максимум с лета 2017 года в паре с евро. При этом нацвалюта проигнорировала общемировое снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, что привело к росту доллара к основным мировым валютам на рынке Forex.    читать дальше
.
12 мая 2022 года 19:02
Цены евробондов РФ снизились в четверг на фоне бегства глобальных инвесторов из рисковых активов
Москва. 12 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились в четверг на фоне общемирового бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно подросли в цене благодаря спросу участников рынка на "защитные" финансовые инструменты, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
12 мая 2022 года 19:01
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Microsoft, Amazon и Snowflake
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций Microsoft, Amazon и Snowflake после масштабного падения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Индекс Nasdaq испытал 30%-ое падение по сравнению с предыдущим максимумом и начал формировать откат, что делает сектор...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 18:30
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Consolidated Edison
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Consolidated Edison с целевой ценой $91 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,5% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Нью-Йоркская сетевая компания Consolidated Edison представила результаты за I квартал 2022г...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 18:03
Вероятно сохранение распродаж на рынке акций РФ в пятницу - ПСБ
Вероятно сохранение распродаж на российском рынке акций на торгах в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "В четверг на отечественном рынке акций преобладали "медвежьи" настроения, а торги проходили на пониженных объемах без ярких экономических новостей. При этом...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 17:46
Нефтяной рынок остается под воздействием противоположных факторов - BCS Express
Нефтяной рынок пока остается под воздействием противоположных факторов, что обуславливает разнонаправленность динамики котировок марки Brent, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. С одной стороны, указывает аналитик, это высокие риски перебоев в поставках из России,...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 17:24
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Netflix и PayPal - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Netflix Inc. и PayPal Holdings в расчете на существенный отскок котировок бумаг эмитентов, считают аналитики BCS Express. "Американский рынок продолжает падать, и многие бумаги уже сильно подешевели, причем гораздо сильнее, чем просели индексы. Худший...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 17:05
MercadoLibre - одна из наиболее интересных историй сектора e-commerce в настоящее время - "Открытие Инвестиции"
Акции MercadoLibre являются одной из наиболее интересных историй в секторе e-commerce в настоящее время, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко. "Несмотря на высокий базис пандемического периода и сложную макросреду, MercadoLibre продолжает демонстрировать выдающуюся динамику...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 16:45
Вероятно восстановление цены акций Walt Disney в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Вероятно восстановления котировок акций Walt Disney Co. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Финансовый отчет Walt Disney за 2К22 (закончился 2 апреля 2022) в целом соответствует нашим ожиданиям, и мы не меняем прогнозы на 2022 финансовый год. Считаем,...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 16:23
"Финам" повысил рекомендацию для акций Regeneron Pharmaceuticals до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для акций Regeneron Pharmaceuticals до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость в $786,4 за штуку на конец декабря 2022 года, что предполагает потенциал роста 28,3% от текущего уровня, для этих бумаг была сохранена...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 16:15
Рубль заметно укрепляется к доллару и евро в четверг днем, обновляя максимумы с января-февраля 2020г
Москва. 12 мая. Доллар США и евро заметно падают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль укрепляется в обеих валютных парах, обновляя максимумы с января-февраля 2020 года. Поддержу нацвалюте по-прежнему оказывают такие факторы, как превышение предложения инвалюты над спросом на нее на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ЦБ РФ ограничений на капитальные операции для нерезидентов, а также высокие цены на газ.    читать дальше
.
12 мая 2022 года 16:02
"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pfizer
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Pfizer Inc. на уровне $54 за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы ожидаем, что Pfizer продолжит направлять прибыль от продажи продуктов, связанных с COVID-19, на приобретение...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 15:42
Большую часть американских акций стоит держать в защитных секторах - "Солид Брокер"
Аналитики "Солид Брокер" рекомендуют инвесторам большую часть американских акций держать в защитных секторах, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Индекс S&P 500 с начала 2022 года "сдувается" и продолжает путь к справедливому значению. По нашим оценкам, оно находится в диапазоне...    читать дальше
.
12 мая 2022 года 15:21
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Horizon Therapeutics
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Horizon Therapeutics с прогнозной стоимостью $122,5 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 39,6% от последней цены закрытия, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Бумага уже давно приносит инвесторам высокую...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.