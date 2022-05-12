Возможно укрепление рубля до 65 руб./$1 в четверг - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 65 руб./$1 на торгах в четверг, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что курс доллара в четверг может продолжить свое снижение вплоть до отметки 65 руб./$1 на фоне отсутствия явных поддерживающих драйверов. Несмотря на это, считаем, что в скором времени с послаблениями к валютному контролю выйдет ЦБ РФ, что может вывести пару доллар/рубль в диапазон 70-75 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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