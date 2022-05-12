Вероятна боковая динамика рынка акций РФ на торгах в четверг - "Фридом Финанс"

Вероятна боковая динамика российского рынка акций на торгах в четверг, прогноз для индекса Мосбиржи - диапазон 2350-2400 пунктов, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Боковой тренд может продолжиться. В центре внимания нет важных новостей и событий, которые повлияли бы на рынок. Выход из боковика может произойти в любой момент, но для этого нужны соответствующие драйверы. В настоящий момент российский рынок намного слабее реагирует на сигналы с внешних площадок, в том числе сырьевых: не отыгрываются в заметной степени даже внутридневные движения, - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании. - Техническая картина некоторых отечественных акций соответствует консолидации котировок бумаг вблизи текущих уровней. Мы полагаем, что шансов на коррекцию меньше, чем на рост. Даже в этом случае падение будет кратковременным и неглубоким. Кандидатами в лидеры роста, по нашему мнению, являются бумаги "Московской биржи", "ГК ПИК", "Северстали", Polymetal, "Роснефти", "Яндекса". Лидерами снижения могут стать бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Новатэка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.