Индекс Мосбиржи начнет торги четверга, скорее всего, в минусе - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в минусе, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с понижением в пределах 0,1-1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2365-2385 пунктов. Позднее наиболее вероятен его переход в состояние консолидации вблизи уровня открытия. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2430 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Также Манжос указывает, что во второй половине дня локальный рынок акций может сильно сдвинуться лишь под влиянием важных внешнеполитических новостей. Динамика внешних фондовых индексов по-прежнему не имеет для него решающего значения.

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