Вероятно пока продолжение снижения фондовых индексов США - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятно пока продолжение нисходящей динамики американских фондовых индексов, говорится в обзоре инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Учитывая сохраняющуюся высокую инфляцию в США и неспособность ФРС справиться с ней быстро, мы с большей вероятностью ожидаем продолжения нисходящей динамики американских индексов. В связи с этим рекомендуем сосредоточиться на акциях компаний с низкой долговой нагрузкой, положительным FCF и сильным брендом, которые легко могут переложить инфляцию на потребителей", - указывает аналитик Дмитрий Баженов.

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