Brent подешевела до $106,27 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в среду на данных об инфляции. Фондовые индексы стран АТР опускаются в четверг вслед за рынком акций США. Цены на нефть снижаются на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду, участники рынка оценивали данные об апрельской инфляции в США и следили за корпоративными новостями.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%.

"Мне кажется, что люди просто не знают, как это оценивать, - сказал управляющий директор Schwab Center for Financial Research Рэнди Фредерик. - Мы знаем, что цикл повышения ставки Федрезерва начался. При этом пока сложно думать, что рынок достиг дна".

Тем временем определенную поддержку мировым фондовым рынкам оказали новости об ослаблении вспышки коронавируса в Пекине и Шанхае. Инвесторы надеются на смягчение ограничительных мер в крупнейших китайских мегаполисах, что станет позитивным фактором для глобальной экономики.

Рыночная стоимость Electronic Arts (SPB: EA) увеличилась по итогам торгов в среду на 8%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире получил в четвертом финквартале чистую прибыль и выручку, превзошедшие ожидания рынка.

Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum (SPB: OXY) в первом квартале 2022 года вышел на прибыльный уровень и нарастил выручку выше прогноза рынка благодаря повышению цен на нефть и газ. Акции компании подорожали на 1,2%.

Цена акций сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc. выросла на 3,8% после того, как компания вернулась на прибыльный уровень в минувшем квартале и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

Акции Coinbase Global (SPB: COIN) упали на 26% после того, как оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи отчитался об убытке в первом квартале и сокращении выручки на 27%, при этом результаты оказались хуже ожиданий экспертов.

Скорректированная прибыль и выручка Wendy''s Co., одной из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США, также недотянули до прогнозов рынка в прошлом квартале. Бумаги компании подешевели на 11%.

Кроме того, в среду было анонсировано несколько крупных сделок.

Котировки бумаг Switch Inc. (SPB: SWCH) выросли на 9,1% на новости, что инвесткомпания DigitalBridge Group Inc. покупает производителя оборудования для дата-центров за $11 млрд.

Американская Prologis Inc. (SPB: PLD), крупнейший в мире владелец складов, сделала предложение о покупке компании Duke Realty Corp. почти за $24 млрд, однако руководство Duke отвергло это предложение, посчитав его недостаточным. Цена бумаг Duke увеличилась на 7,8%.

Цена бумаг американского производителя электромобилей Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. упала на 9,6% после того как Ford Motor (SPB: F) Co. сообщила о продаже 8 млн его акций.

Значение Dow Jones Industrial Average в среду снизилось на 1,02% - до 31834,11 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали акции Apple Inc. (SPB: AAPL), подешевевшие на 5,9%. Из-за этого производитель электроники уступил статус самой дорогой компании мира саудовской госкорпорации Saudi Aramco.

Рост среди 30 компонентов индекса продемонстрировали всего восемь компаний. В том числе бумаги Visa Inc. (SPB: V) выросли в цене на 1,62%, Merck & Co. (SPB: MRK) Inc.- на 1,57%, Dow Inc. (SPB: DOW) - на 1,49%.

Standard & Poor''s 500 потерял 1,65% и составил 3935,18 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite упало на 3,18% и составило 11364,24 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торговой сессии в четверг, следуя за динамикой американского фондового рынка, который снизился накануне на фоне данных об инфляции в США.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК опустился на 1,7%.

Индикатор, отслеживающий настроения в секторе услуг Японии, вырос в апреле на 2,6 пункта по сравнению с показателем месяцем ранее, до максимума за четыре месяца на уровне 47,8 пункта, следует из данных Economy Watchers. Настроение улучшается второй месяц подряд, пишет Trading Economics.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group снижаются на 7,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 4,9%.

Между тем повышается капитализация автопроизводителей Nissan Motor (+1,3%) и Honda Motor Co. (+0,15%).

Акции Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) дешевеют на 3,5%. Фармацевтическая компания получила чистый убыток в четвертом квартале, но увеличила выручку на 13%.

Стоимость Sony повышается на 1,1%. Производитель потребительской электроники накануне объявил программу выкупа своих акций на сумму 200 млрд иен.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге снижаются котировки акций JD.com Inc. (SPB: JD) (-7,7%), Country Garden Holdings Co. Ltd. (-7,6%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-6%).

Также дешевеют бумаги интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-5,9%) и производителя электроники Xiaomi Corp. (-5,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК уменьшился на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - также на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,65%, при этом снижение продолжается уже пятую сессию подряд.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,7% и 2,1% соответственно.

Цены на нефть снижаются в четверг после скачка более чем на 5% по итогам предыдущей сессии.

Высокая волатильность рынка связана с продолжающимся российско-украинским конфликтом и отсутствием определенности в отношении планируемого Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ, против которого выступила Венгрия.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Китае, где отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Введение карантинных ограничений в КНР ослабило экономический рост в стране, а также спрос на нефть, и улучшение эпидемиологической ситуации означает, что спрос может вернуться в условиях, когда предложение на рынке ограничено, отмечает Market Watch.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что цена нефти Brent к концу 2022 года достигнет $130 за баррель, WTI - $120 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $106,27 за баррель, что на $1,24 (1,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $5,05 (4,9%), до $107,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,44 за баррель, что на $1,27 (1,2%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $5,95 (6%), до $105,71 за баррель.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,49 млн баррелей.

Между тем, запасы бензина и дистиллятов продолжили снижаться в преддверии начала автомобильного сезона. Запасы бензина снизились шестую неделю подряд - на 3,61 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 913 тыс. баррелей, до минимального уровня с 2005 года.